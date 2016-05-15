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Rafting yaparken suya düşen adam hayatını kaybetti

Jandarma ekipleri, Hüseyin Dizdaroğlu’nun sudan çıkarıldığı yerde inceleme yaptı

15 Mayıs 2016 19:42

Rize’nin Ardeşen İlçesi’nde rafting botundan Fırtına Deresi’ne düşen ve bir süre suda sürüklenen 41 yaşındaki Hüseyin Dizdaroğlu, diğer raftingciler tarafından sudan çıkartıldı ancak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Olay, Fırtına Vadisi’ndeki Hoşdere Köyü’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Gezi için bölgeye gelen Giresun’daki bir özel fındık fabrikasının Muhasebe Müdürü Hüseyin Dizdaroğlu, rafting yapmak için bindiği bottan düştü. Bir süre suda sürüklenen ve su yutan Dizdaroğlu, olaya müdahale eden çevredeki raftingciler tarafından dereden çıkarıldı. Sporcuların kalp masajı yaptığı Hüseyin Dizdaroğlu yaşamını yitirdi. Dizdaroğlu’nun cesedi Pazar İlçesi’ndeki Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Hüseyin Dizdaroğlu’nun sudan çıkarıldığı yerde inceleme yaptı. Bölgede sabah saatlerinde havanın yağışlı olması nedeniyle Fırtına Deresi’nin debisinin yüksek olduğu gözlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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