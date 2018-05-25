Rafting şampiyonasında bot devrildi; sporcular zor anlar yaşadı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de dün başlayan Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayak yarışmaları, Munzur Çay\'ında bugün de devam eti. Yarışmalar sırasında bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle Munzur Çayı\'nın debisinin yükselmesi ve su akışının hızlı olması nedeniyle bazı yarışmacıların botları devrildi, iki ayrı takımın sporcuları tehlike atlattı.

Ovacık ile il merkezi arasında Munzur Çayı\'nın geçtiği ve uluslararası rafting pisti ilan edilen 36 kilometrelik Munzur Vadisi\'nde dün başlayan şampiyonada, bugün ikinci ayak yarışmaları yapılıyor. 49 takım ve 300 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci ayak yarışmalarının ikinci gününde bugün, iki takımlı kafa kafaya yarışması düzenlendi. Kafa kafaya yarışmalarında derece alanlar, yarın finalde yarışacak. Bugün gerçekleştirilen 2 takımlı kafa kafaya yarışmalarında, U 19 Kadınlar, U19 Kadın-Erkek karışık, U23 Kadınlar, U23 Kadın Erkek Karışık, Açık yaş Kadın Erkek karışık ve Mix Open yarışmaları gerçekleştirildi.

Bölgede devam eden yağışlar nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı\'nda su hızının da artmasıyla birlikte, yarışlara katılan sporcuların zaman zaman zor anlar yaşayarak tehlike atlattığı görüldü. Yarışlar sırasında bir takımın botu devrilirken, 4 sporcu botun altında kaldı. Sporcular yarış alanında bekletilen ekiplerin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı. Sporcular daha sonra yarışmaya devem etti. Rafting botunda bulunan 2 sporcu da bottan düşerek Munzur Çayı\'nın sularına kapıldı. Bir süre sürüklenen 2 sporcu daha sonra bir kayaya tutundu. Yardım ekipleri sporcuları, botuna alarak sudan çıkardı.

Türkiye genelinden 300 sporcunun yer aldığı toplam 49 takım şampiyon olmak için yarışmalara katılacak. Bugün başlayan ve 27 Mayıs günü sona erecek Türkiye Rafting Şampiyonası ikinci ayağında, günün ilk yarışmaları başladı.

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