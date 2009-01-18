Raflardaki mezarlık

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ndeki iki oda, 13 kentte yaşanan faili meçhul cinayet ve kayıp dosyalarıyla dolu. Şube Başkanı Avukat Erbey, ‘20 bin dosyayı Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara açmaya hazırız’ dedi.



Bölgede görev yaptığı dönemde çok sayıda kişinin kayıplara karıştığı veya faili meçhul cinayete kurban gittiği ileri sürülen emekli tuğgeneral Levent Ersöz'ün yakalanması ile birlikte bölgede yaşanan olaylar bir kez daha gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Mardin, Hakkari, Muş, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Van'dan sorumlu İHD Şubesi'nde 1990 sonrasına ait 20 bin dosya bulunuyor.



Dosyalar, 1990 ve 2009 yılları arasında yaşayan faili meçhul cinayetler, kayıplar, köy boşaltmalar, kadına şiddet ve işkence iddiaları gibi olayları kapsıyor. Bir anlamda Güneydoğu'da son 19 yılda yaşananları tüm çıplaklığı ile ortaya koyan 20 bin dosyanın yer aldığı odaların kapısı açıldı. İHD Diyarbakır Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muharrem Erbey, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların istemesi durumunda dosyalardaki bilgileri kendileri ile paylaşabileceklerini belirterek, "Soruşturmayı yürüten savcıların, bu dosyaları alıp incelemesi durumunda sanırım bölgedeki birçok olay da aydınlatılabilir" dedi.



1993 – 1996 arası yoğun



Bölgede kayıp ve faili meçhul olayların en çok 1993-96 yılları arası yaşandığını belirten Erbey, şöyle konuştu: "Şubemizde iç hukuka ve AİHM'ye (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) taşıdığımız 2 oda dolusu 20 bin dosya bulunuyor. Bu 20 bin dosyanın bin 500'ü ortadan kaybedilenlere ait. 5 bini ise faili meçhul cinayete kurban gidenlere. Geri kalan dosyalarımızdan 4 bini köy boşaltma, işkence, kadına şiddet ve muhtelif olaylara ilişkin başvuruları içeriyor. Dosyalar arasında kaybolan Ebubekir Deniz ile Serdar Tanış'ın yanı sıra JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan, Koşuyolu Parkı'nda yapılan bombalı eylem, kaçırılıp öldürülen Vedat Aydın ile Şemdinli olaylarına ait dosyalar da bulunuyor. Dosyalarda olaylarla ilgili kişilere ilişkin detaylı bilgiler var. Savcıların bunları alıp incelemesi durumunda bölgede sanırım birçok olay aydınlatılabilir. Bizdeki dosyalar, faillerin ortaya çıkması için savcılara büyük ölçüde yardımcı olacaktır."



‘Cesetler BOTAŞ kuyularında’



Detaylı bir araştırma yapılması durumunda özellikle Cizre-Silopi arasındaki BOTAŞ kuyularında cesetlerin çıkacağını iddia eden Erbey, Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz'in öldürülüp o kuyulara atıldığını ileri sürdü. Ergenekon soruşturmasının firari sanığı Tuncay Güney, ifadelerinde 90'lı yıllarda kaçırılıp sorgulandıktan sonra öldürülen birçok kişinin Cizre-Silopi arasında BOTAŞ kuyularına atıldığını iddia etmişti.