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Dünya

Rafet El Roman'a Kosova'da yoğun ilgi

Enis Tabak/ Prizren, 25 Şubat (DHA) - Kosova'da sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman'a Kosovalılar yoğun ilgi gösterdi

25 Şubat 2018 15:27

Enis Tabak/ Prizren, 25 Şubat (DHA) - Kosova\'da sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman\'a Kosovalılar yoğun ilgi gösterdi.
Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren\'de konser veren sanatçıyı dinlemek için hayranları Kosova\'nın yanı sıra, Arnavutluk, Makedonya yanı sıra diğer komşu ülkelerden geldiler.
Konser öncesi DHA\'ya konuşan sanatçı, Kosova\'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Roman, \"Kosova\'da Türk dilini ve İslam’ı o kadar naif kullanıyorlar ki ilk kez gelmeme rağmen kendimi evimde, ülkemdeymişim gibi hissettim\" dedi.
Kosova\'da Osmanlı döneminden kalma tarihi eserleri gezeceğini belirten Roman, konserin de aynı sıcaklıkta geçeceğini söyledi. Daha sonra konser alanına geçen Roman, yaklaşık iki saat kaldığı sahnede en sevdiğini şarkılarını Kosovalılar\'la birlikte seslendirdi.
Prizren\'de sahne alan ünlü sanatçı Roman\'ı dinlemek için Kosova\'nın değişik şehirlerinden yanı sıra diğer komşu Balkan ülkelerinden de hayranları geldi. Roman konser sonrası Kosova\'ya tekrar gelmek istediğini belirtti. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Rafet El Roman ile söyleşi
Konserden görüntüler

 

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