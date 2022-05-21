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Rafet El Roman'ın şampiyon Trabzonspor için yaptığı şarkı müzikseverlerle buluşuyor

Şarkıcı, bordo mavili kulüple özdeşleşmiş kelimeleri barındıran şarkısını tüm Trabzonspor camiasına armağan ediyor

21 Mayıs 2022 15:40

Şarkıcı Rafet El Roman, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için 'Işıl Işıl' adını verdiği bir şarkı yaptı. Çocukluğundan bu yana Trabzonspor'u desteklediğini belirten Roman, yarın şarkısını müzikseverlerle buluşturacak.

Şampiyonluk akşamında şarkının kısa bir bölümünü takipçileriyle paylaşan El Roman'ın şarkısı kısa sürede beğeni toplamıştı.

Çocukluğundan bu yana Trabzonspor'u destekleyen Rafet El Roman, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve "Işıl Işıl" adını verdiği Trabzonspor şarkısını 22 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de camianın ve müzikseverlerinin beğenisine sunacak. Şarkıcı, bordo mavili kulüple özdeşleşmiş kelimeleri barındıran şarkısını tüm Trabzonspor camiasına armağan ediyor.

Rafet El RomanSüper LigTrabzonspor
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