Rafael Nadal’dan emeklilik açıklaması

2017 sezonunu erkekler tenisinde 1 numara olarak kapatan Rafael Nadal, ülkesinde yayımlanan AS gazetesine röportaj verdi.

İspanyol tenisçi, gençlik dönemlerinden gelecekteki planlarına kadar pek çok konuya değinirken ne zaman emekli olacağıyla ilgili de bir açıklama yaptı.

16 Grand Slam şampiyonu, "26 yaşımdayken 31'ime kadar oynayabileceğimi sanmıyordum. Fakat şu an için de Roger Federer kadar uzun soluklu bir kariyerim olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı raket, bir gün raketini astığında Federer'in rekorlarını kırıp kırmamasının kendisi açısından önemli olmayacağını da sözlerine ekledi.