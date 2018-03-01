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Spor

Rafael Nadal, yine turnuvadan çekildi

İspanyol tenisçinin sakatlıkla başı belada

01 Mart 2018 14:36

Tenis'te erkekler dünya sıralamasının iki numaralı ismi Rafael Nadal sakatlığı yüzünden Meksika'nın Acapulco şehrinde düzenlenen Abierto Mexicano Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

Daha önce de sakatlığından dolayı Avustralya Açık'tan çekilen Nadal,  ''Son antrenmanda ağrılar hissettim. Müdahalesinin ardından doktorum bu şekilde oynamamın mümkün olmadığını söyledi'' şeklinde konuşan Nadal, Indian Wells ve Miami'ye katılıp katılmayacağının ise yapılacak testlere bağlı olduğunu söyledi.

2005 ve 2013 yıllarında Acapulco'da şampiyonluğa ulaşan Rafa, bu turnuvada sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanan Rafael Nadal, yalnızca 2017 finalinde Sam Querrey'e kaybetti.

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