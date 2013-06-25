Rafael Nadal, Wimbledon'da elendi

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk tur maçında Belçikalı Steve Darcis'e 3-0 yenilerek elendi.

1 numaralı kortta oynanan maçta, son Fransa Açık şampiyonu Rafael Nadal, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında 135. sırada yer alan Belçikalı Darcis'e 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti.

Wimbledon'da geçen yıl 2. turda Lukas Rosol'a elenen Nadal'la, bugüne kadar Grand Slam'lerde en fazla 3. tura kadar çıkabilen Belçikalı Darcis arasındaki mücadelenin ilk seti oldukça çekişmeli geçti.

Birinci setin ilk 10 oyununda iki raket de servislerine tutundu. İkisi ilk oyunda olmak üzere 9 kez rakibinin servisini kırma şansını yakalayan Darcis, 11. oyunda bu hedefine ulaştı ve oyunlarda 6-5 öne geçti. Nadal, 29 yaşındaki rakibine yanıt vermekte gecikmedi ve bir sonraki oyunda servis kırarak durumu 6-6 yaptı.

Tie-break bölümünde Darcis, attığı ace'in ardından rakibinin yaptığı çift hatayla 3-1 öne geçse de Nadal art arda kazandığı sayılarla eşitliği yakaladı. İspanyol raketin "backhand" hatasıyla 4-3'lük üstünlük yakalayan Darcis, avantajını korumasını bildi ve tie-break'i 7-4, seti de 7-6 kazandı.

69 dakika süren ilk sette Nadal, 2 ace, 17 winner, 10 basit ve 2 çift hatayla oynarken, Belçikalı tenisçi 7 ace, 25 winner, 9 basit ve 1 çift hata yaptı.

Dengeli başlayan ikinci sette de raketler ilk 10 oyunluk bölümde servislerine tutundu. Darcis, 5. oyunu puan vermeden alarak 3-2 öne geçerken Nadal, servis kullandığı bir sonraki oyunda rakibine puan vermeden eşitliği sağladı. Belçikalı tenisçinin iki basit hatasından yararlanarak 11. oyunda servis kıran ve durumu 6-5 yapan Nadal, servis kullandığı 12. oyunda sadece bir kez puan alabildi ve 6-6'lık eşitliğin ardından bu sette de tie-break uygulamasına gidildi.

Tie-break'te üç kez geriden gelerek eşitliği yakalayan Nadal, son bölümde "forehand" vuruşlarından rakibine üst üste iki sayı verdi ve tie-break'i 10-8, seti de 7-6 kaybetti.

Son sette güçlü rakibinin bir kez daha servisini kırmayı başaran Darcis, avantajını korumasını bildi ve seti 6-4, maçı da 3-0 kazanarak ikinci tura çıkan taraf oldu.

Yaklaşık 3 saat süren karşılaşmada Nadal, 6 ace, 32 winner, 24 basit, 3 çift hatayla oynarken, Belçikalı raket 13 ace, 53 winner, 24 basit ve 2 çift hatayla mücadeleyi tamamladı.