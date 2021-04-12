Rafael Nadal, toprak sezona hazır

Avustralya Açık'tan sonra sırtındaki sakatlık nedeniyle tenis maçı oynamamış olan Rafael Nadal, Monte Carlo Masters'ta başlayacağı toprak sezonu öncesi güncel sağlık durumu ve performansına dair konuştu.

Dünya üç numarası Rafael Nadal, tamamen sağlıklı olduğunu ve Monte Carlo'da başlayacağı toprak sezonu için kendisine güveninin tam olduğunu dile getirdi. İspanyol raket, asıl hedefinin Fransa Açık'ta 14. kez zafere ulaşmak olduğunu da gizlemedi.

Stefanos Tsitsipas'a beş sette kaybettiği Avustralya Açık sonrası turnuvada da etkisini hissettiren sırt sakatlığı nedeniyle maç oynamamış olan Rafael Nadal, sezona tedavi ve antrenman süreçleriyle devam etmişti.

Monte Carlo'da daha önce 2005-2012 yılları arası üst üste olmak üzere toplamda 11 kez şampiyonluk yaşamış olan 34 yaşındaki raket, birinci turu bay geçecek. Nadal'ın ikinci turdaki rakibiyse Federico Delbonis - Adrian Mannarino maçının galibi olacak.

Nadal, "Sezonun önemli bir kısmı benim için başladı. Hazır olmak için doğru çalışmayı yaptığımı düşünüyorum. Oynadığım şekilden dolayı mutluyum, şu an için vücudum iyi durumda. Kendime güveniyorum. Turnuva öncesi birkaç gündür Monaco'da iyi antrenman yaptım. Bu yüzden hazır hissediyorum" diye konuştu. (Eurosport Türkiye)