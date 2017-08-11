Rafael Nadal, Rogers Cup'a veda etti

Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen Rogers Cup üçüncü turunda 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 18 yaşındaki İsrail asıllı Kanadalı tenisçi Denis Shapovalov'a 3-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup oldu.

Şu an dünya 143 numarası pozisyonunda bulunan ve oldukça genç yaşıyla gelecek vaat eden Kanadalı raket, Nadal galibiyetiyle sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Turnuvada yarı finale yükselmesi halinde ATP klasmanında Andy Murray'yi geride bırakarak üç yıl aradan sonra yeniden dünyanın 1 numarası olacak Nadal karşısında kariyerinin en büyük zaferini elde eden Kanadalı tenisçi, kendisini desteklemek için tribünleri dolduran tenisseverlere tarihi bir an yaşattı.

18 yaşındaki Shapovalov bu sonuçla ayrıca, ATP Masters turnuvalarında çeyrek finale yükselen en genç tenisçi unvanının sahibi oldu. Genç tenisçi çeyrek finalde Adrian Mannarino ile karşı karşıya gelecek.