Rafael Nadal Paris Masters’tan çekildi

Rafael Nadal, Paris Masters son 16 turunda, dünya klasmanında 36. sırada yer alan Uruguaylı Pablo Cuevas'ı 2-1yenerek çeyrek finale yükselmişti. Nadal maç sonrası yaptığı açıklamada sağ dizindeki sakatlık sebebiyle 3 maç çıkaramayacağını kendini iyi hissetmediğini belirterek turnuvadan çekildi.

Kariyerinde Paris Masters şampiyonluğu bulunmayan İspanyol sporcu, çeyrek finalde 25 yaşındaki Sırp Filip Krajinovic ile karşılaşacaktı.

Nadal bir açıklama yaparak kendi 3 maç çıkaracak kadar iyi hissetmediğini belirterek sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı. Nadal'ın Maestros turnuvasına da katılamayabileceği öğrenildi.