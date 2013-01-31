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Spor

Rafael Nadal kortlara dönüyor

7 aydır faal olmayan İspanyol sporcu Şili'de oynanacak turnuva ile kortlara geri döneceğini açıkladı

31 Ocak 2013 14:25

7 ay önce dizinden rahatsızlık geçiren Rafael Nadal kortlara geri dönmeye hazırlanıyor. 

Nadal, şubat ayında Güney Amerika'da düzenlenecek 3 turnuva ile tekrar kortlara döneceğini açıkladı.
 
Antrenmanlarına devam ettiği Mallorca'da basının karşısına çıkan Nadal, uzun süre sonra tekrar profesyonel bir turnuvada oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.
 
İspanyol raket beklentilerin şimdilik düşük tutulmas gerektiğini söyledi. Nadal, kortta önceliğinin dizinin nasıl yanıt vereceğini görmek olduğunu ekledi.
 
Nadal'ın da katılacağı Vina Del Mar Tenis Turnuvası 4-10 şubat tarihleri arasında Şili’de oynanacak.

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