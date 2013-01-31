Rafael Nadal kortlara dönüyor

7 ay önce dizinden rahatsızlık geçiren Rafael Nadal kortlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Nadal, şubat ayında Güney Amerika'da düzenlenecek 3 turnuva ile tekrar kortlara döneceğini açıkladı.

Antrenmanlarına devam ettiği Mallorca'da basının karşısına çıkan Nadal, uzun süre sonra tekrar profesyonel bir turnuvada oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

İspanyol raket beklentilerin şimdilik düşük tutulmas gerektiğini söyledi. Nadal, kortta önceliğinin dizinin nasıl yanıt vereceğini görmek olduğunu ekledi.

Nadal'ın da katılacağı Vina Del Mar Tenis Turnuvası 4-10 şubat tarihleri arasında Şili’de oynanacak.