Rafael Nadal, Koronavirüs endişesiyle bu yıl ABD Açık'ta oynamayacağını açıkladı

Tenisçi Rafael Nadal, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) endişeleri nedeniyle ABD Açık Turnuvası'ndan çekildiğini açıkladı. 4 defa turnuvanın birincisi olan Nadal, Covid-19 vakaları hâlâ artarken ABD'ye seyahat etmek istemediğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nadal ABD Açık'tan çekilme kararına ilişkin şunları söyledi: "Çok fazla düşündükten sonra bu yıl ABD Açık'ta oynamama kararı verdim. Durum dünya genelinde çok karışık ve Covid-19 vakaları artıyor, görüldüğü üzere hâlâ kontrol altına alamadık. Bu kararı almak istemezdim ancak kalbimin sesini dinlemeye karar verdim. Bu süreçte seyahat etmek istemiyorum"

2020'nin uluslararası tenis turnuva takviminde bu yıl en son Madrid Açık Turnuvası ertelendi. Fransız Açık'ın ise Eylül'de gerçekleşmesi planlanıyor. İtalyan Açık ise kesin olmamakla birlikte 20 Eylül'de başlayacak.