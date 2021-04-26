Rafael Nadal'dan yılın ilk zaferi

Dünya iki numarası Rafael Nadal, Barcelona Açık finalinde Stefanos Tsitsipas'ı üç saatin üzerinde süren maçta 6-4, 6-7(6) ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek şampiyon oldu.

ATP'den yapılan açıklamaya göre toplam üç saat 38 dakika süren final maçı, 1991 senesinden bu yana tutulan maç süresi istatistiklerine göre en uzun süren üç setlik final müsabakası oldu.

Kariyerinde 12. kez Barcelona'da mutlu sona ulaşan ve burada çıktığı hiçbir finali kaybetmemiş olan Rafael Nadal, Avustralya Açık çeyrek finalindeki Stefanos Tsitsipas maçından sonra Monte Carlo Açık'a kadar sırtındaki sakatlık nedeniyle rehabilitasyon çalışması yapmıştı.

Dünya beş numarası Stefanos Tsitsipas'sa geçtiğimiz hafta yine toprak kortta düzenlenen Monte Carlo Masters'ta şampiyon olarak kariyerinin ilk ATP 1000 zaferine ulaşmıştı.

Toprak sezonuna Monte Carlo'daki çeyrek final mağlubiyetiyle başlayan 34 yaşındaki Rafael Nadal, 2021'deki ilk zaferine ulaşırken bir de maç puanı kurtardı.