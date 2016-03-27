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Spor

Rafael Nadal 6 yıl sonra bir maçı yarıda bıraktı

Bosnalı rakibi Damir Dzumhur karşısında ilk seti 6-2 kazanan Nadal, ikinci seti 6-4 kaybetti. Nadal, üçüncü sette ise 3-0 gerideyken çekildi

27 Mart 2016 10:33

Miami Açık 2. Tur'unda Damir Dzumhur ile karşılaşan Rafael Nadal, maçın üçüncü setinde rahatsızlığı sebebiyle maçı yarıda bıraktı ve turnuvaya erken veda etti.

Miami Açık'ta yıldızlar birer birer turnuvadan çekiliyor. Roger Federer'den sonra Rafel Nadal da turnuvadan çekildi.

Bosnalı rakibi Damir Dzumhur karşısında ilk seti 6-2 kazanan Nadal, ikinci seti 6-4 kaybetti. Üçüncü sette ise 3-0 gerideyken maçtaki ikinci sağlık molası aldı. Dünya 94 numarası olan rakibi karşısında maçtan çekildiği açıklayan Nadal'ın hasta olduğu görülürken, son durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

Dzumhur'un üçüncü turdaki rakibi ise Kazak raket Mikhail Kukushkin olacak.

 

6 yıl sonra çekildi 


İspanyol tenisçi 2010'dan beri ilk kez bir maçı yarıda bıraktı. 2010 Avustralya Açık'ta Andy Murray karşısında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyunu bırakan Nadal, 2014 Avustralya Açık finalinde de elinden geçirdiği sakatlığa rağmen Wawrinka karşısında mücadeleyi tamamlamıştı.

 

2016 iyi başlamadı 


Indian Wells'te yarı finale kadar çıkarak hayranlarını umutlandıran Nadal, 2016 Avustralya Açık'ta ilk turda elendikten sonra Miami'de de ilk maçında elenmiş oldu.

 

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