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Spor

Rafael Nadal: "Ülkemin bu halini görünce ağlamak istiyorum"

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Lucas Pouille'yi mağlup ettiği mücadelenin ardından Katolanya Referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu

03 Ekim 2017 21:01

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Çin Açık Tenis Turnuvası\'nda Lucas Pouille\'yi mağlup ettiği mücadelenin ardından Katolanya Referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çin basınına konuşan Nadal, \"Ülke olarak dünyaya negatif bir mesaj veriyoruz. Bu olayların yaşanması beni gerçekten çok üzüyor. Dünyanın geri kalanına, birlik olma konusunda örnek teşkil etmiş bir ülkenin bu durumunu görünce ağlamak istiyorum. Biz barış dolu bir ülkeyiz\" açıklamasında bulundu.
Katalonya\'da uzun bir zaman geçirdiğini söyleyen tecrübeli tenisçi, \"Bu radikallik beni şaşırttı ve hayal kırıklığına uğrattı. Diyalog kurmak, bir çözüm yolu olabilir. Gün, oturup konuşma ve anlaşma sağlama günü. Biz bir bütünüz\" dedi.

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