Rafael'in kırmızı kartının iptalini değerlendiren Dilmen: Bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçının ardından gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), M. Başakşehirli Rafael'in kırmızı kartını iptal etmesi kararını eleştiren Dilmen, "Bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon" dedi.

Dilmen, NTV'de yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” programınında konuştu. TFF tarafından verilen kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dilmen, "Rafael'in kartları iptal olduktan sonra kendi sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım. Çok sosyal medya kullanan biri değilim. Yedi kere falan çektim videoyu. İyi bir sosyal medya kullanıcısı değilim ilk videoyu bir şeyden korkarak silmedim. Rafael kararı bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon" ifadelerini kullandı.

"Türk futboluna dinamit atılmıştır"

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, "25 aralık 2020 Türk futboluna dinamit atılmıştır, eller devreye girmiş, bir operasyon yapılmıştır" şeklinde konuştu. Şimdi kayseri de aynı itirazı yapmış. Bu uzun yıllar olmaya devam edecek. Olmadı mı şu ana kadar yanlış kart? Hakemin kararı nihai karardır sonuçta. Rafael yarın oynamasa ne olur" dedi.

"20 yaşındaki Alex'le 20 yaşındaki beni getir şampiyon olamazsın"

TFF eleştirilerini sürdüren yorumcu, "Türkiye'de 6-7 yıldır kurul işleri kirli ve adaletsiz. Bu operasyonlarda en çok mağdur olan da Fenerbahçe'dir. 20 yaşındaki Alex'le 20 yaşındaki beni getir şampiyon olamazsın"demiştim Aziz yıldırım'a. İşte görüyoruz" şeklinde konuştu.