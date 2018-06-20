Raf ömrü en uzun şeftali İnegöl'de

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. İsaören Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, mahallelerinde yetişen şeftalinin Türkiye\'nin en dayanıklı şeftalisi olduğunu söyledi.

İnegöl ilçesinde şeftali hasadının başladığını belirten İsaören Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, üreticinin mutlu olduğunu anlattı. Ulu, \"Kırsal İsaören Mahallemizde bu sene şeftali hasadında çiftçimizin yüzü gülüyor. Rekolte yüksek. Doğal afetlere rağmen hiçbir sıkıntı olmadı. 2 bin 500 dönümlük alanda şeftali üretimi yapıyoruz. Geçen yıl 3 bin 500 ton civarındaydı, bu sene 5 bin 500 ton civarında üretim bekliyoruz\" dedi. Fiyatların sevindirici olduğunu da kaydeden Ulu, \"İzmir ve çevresinde ihracat nedeniyle fiyatlar yüksek. O fiyatlar buraya yansıdı. Kilosu 2 liradan satışını yapıyoruz. İhracat konusunda da çalışmalarımız var. Rusya veya Bulgaristan\'a ihracat yapma konusunda girişimlerimiz var\" diye konuştu.

RAF ÖMRÜ 6-7 GÜN

Bölgede yetişen şeftalinin özelliğinden de bahseden Ulu, \"Bizim bölgemizde yetişen şeftalinin en büyük özelliği raf ömrünün uzun olması. Diğer bölgelerde üretilen şeftalinin 1 veya 2 gün raf ömrü varsa, İnegöl\'de üretilenin 6-7 gün raf ömrü oluyor. Bu yüzden şeftali denilince akıllara İsaören geliyor\" dedi.



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