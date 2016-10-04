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Radyocu Cem Arslan’a bıçaklı saldırı!

Arslan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi

04 Ekim 2016 00:38

Best FM'de Gazor adlı radyo programını sunan ünlü radyocu Cem Arslan bu akşamki yayının ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Arslan'ın sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Karar’da yer alan habere göre, Best FM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Programcımız Cem Arslan akşam programı sonrası bıçaklı saldırıya uğramıştır. Kendisi şu anda hastanede tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 

Cem Arslan kimdir?

25 Mayıs 1970 İstanbul doğumlu radyocu ilk ve orta öğrenimini Küçükyalı'da tamamladı.  Arslan liseyi Kadir Has Lisesi'nde tamamladıktan sonra  Kadıköy'de bulunan Radyo Fener'de çalışmıştır. Bir süre sonra bu radyo satılınca işsiz kalan radyocu o dönem Kadir Çöpdemir'in başında bulunduğu Klas Radyo'da çalışmıştır. Daha sonra Best FM'e transfer olan Arslan halen bu radyoda hafta içi her sabah, 06:45-09:00 arası Gazoz Ağacı, ve 18:00-20:00 saatleri arasında Gazor adlı radyo programını sunmaktadır.

 

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