-RADYOAKTİFLİ SU DENİZE BIRAKILACAK TOKYO (A.A) - 04.04.2011 - Japonya'da 11 Martta meydana gelen depremde zarar gören Fukuşima nükleer santralinde biriken düşük seviyedeki 11.500 ton radyoaktif suyun denize bırakılacağı bildirildi. Santralin işletmecisi Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketinin sözcüsü, "reaktörlerin soğutma devrelerinin onarılmasına olanak tanımak amacıyla hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz, depolarda toplanan yaklaşık 10 bin ton ile 5 ve 6 numaralı reaktörlerdeki 1500 ton suyun pasifik okyanusuna döküleceğini" belirtti. Sözcü, bu sudaki radyasyonun düşük seviyede olduğunu vurguladı. Soğutma çalışmaları için günlerce santrale on binlerce ton su dökülmüştü. Tepco, bu boşaltım işleminin sağlığa etkisinin olmayacağını açıkladı.