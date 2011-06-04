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Dünya

RADYOAKTİF SU DEPOLANACAK TOKYO (A.A)

04 Haziran 2011 11:02

-RADYOAKTİF SU DEPOLANACAK TOKYO (A.A) - 04.06.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunaminin ardından reaktör çekirdeklerinde erime başlayan Fukuşima nükleer santralinde yüzlerce ton radyoaktif suyun, depolandığı geçici havuzlardan doğaya taşma olasılığı belirdiği için, onbinlerce ton suyun tanklara depolanması kararlaştırıldı. Bu amaçla hazırlanacak 370 tanktan, 100 ve 120 tonluk ikisi yola çıkarıldı. Ağustos ayına kadar santrale gelmeye devam edecek olan tankların depolayacağı toplam radyoaktif su miktarı 40.000 tonu bulacak. Santrali işleten TEPCO firması, reaktörlerden sızan radyoaktif suyun şimdiye kadar, santraldeki geçici havuzlarda depolandığını, ancak bu havuzların 20 Haziran'dan itibaren yetersiz kalıp taşmaya başlayacağını, ağır yağmur yağması halinde bu taşkının daha erken olabileceğini, su tanklarının bu taşkını önleyeceğini açıkladı.

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