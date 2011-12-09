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Dünya

Radyoaktif su denize akıtılmayacak TOKYO (A.A)

09 Aralık 2011 12:09

-Radyoaktif su denize akıtılmayacak  TOKYO (A.A) - 09.12.2011 - Japonya'da Mart ayındaki deprem ve tsunaminin ardından nükleer felaketin yaşandığı Fukuşima santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco), radyoaktif suyu denize akıtma planından vazgeçti. Tepco'nun bir sözcüsü, balıkçılık birlikleriyle yaptıkları görüşmelerin ardından plandan vazgeçildiğini açıkladı.  Tepco Genel Müdürü Junichi Matsumoto, şirketin, kirli suları muhafaza için yeni tanklar yapmaya gayret edeceğini söyledi.  Şirket, mevcut su tanklarının kapasitesinin daraldığı ve Mart 2012'de tanklarda yer kalmayabileceği gerekçesiyle bir miktar, hafif oranda radyoaktif suyu denize boşaltacağını açıklamıştı.  Santralde yüksek oranda radyasyonla kirlenmiş suyun bir bölümü arıtıldıktan sonra 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerin soğutma işleminde kullanılıyor. Ancak günde 200 ile 500 ton arasında yeraltı suyu, reaktöre sızıyor. 

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