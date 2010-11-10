T24 LogoT24 Logo
Gündem

''RADYOAKTİF MADDE'' OPERASYONU: 25 GÖZALTI ANKARA (A.A)

10 Kasım 2010 20:42

-''RADYOAKTİF MADDE'' OPERASYONU: 25 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 12 milyon lira tutarında cam ve plastik üretimi ile kanser ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan radyoaktif Selenyum-74 maddesi ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul, Ordu ve Samsun'da ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi'' suçlarıyla ilgili ''Yamaç-04'' isimli bir operasyon başlattı. Jandarmanın yaklaşık 8 ay yürütülen istihbarat çalışmasının ardından gerçekleştirdiği 3 aşamalı operasyonda, ilk aşamada Ankara'da 6 milyon 912 bin 470 lira değer biçilen 1 kilo 32 gram Selenyum-74 maddesi ele geçirildi. Operasyonun bu aşamasında 12 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda, operasyonun Ankara'da gerçekleştirilen ikinci aşamasında 2 milyon 270 bin 37 lira değer biçilen 368 gram Selenyum-74 radyoaktif madde ele geçirdi, 4 kişi de gözaltına alındı. Son aşamada ise eş zamanlı düzenlenen operasyonda İstanbul'da H.D, F.E, K.D, Ordu'da R.Ö, A.K, ve M.K, Samsun'da Z.Y, Ankara'da M.Y. ve S.G. yakalandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24