-''RADYOAKTİF MADDE'' OPERASYONU: 25 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 12 milyon lira tutarında cam ve plastik üretimi ile kanser ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan radyoaktif Selenyum-74 maddesi ele geçirildi, 25 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul, Ordu ve Samsun'da ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi'' suçlarıyla ilgili ''Yamaç-04'' isimli bir operasyon başlattı. Jandarmanın yaklaşık 8 ay yürütülen istihbarat çalışmasının ardından gerçekleştirdiği 3 aşamalı operasyonda, ilk aşamada Ankara'da 6 milyon 912 bin 470 lira değer biçilen 1 kilo 32 gram Selenyum-74 maddesi ele geçirildi. Operasyonun bu aşamasında 12 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri, bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda, operasyonun Ankara'da gerçekleştirilen ikinci aşamasında 2 milyon 270 bin 37 lira değer biçilen 368 gram Selenyum-74 radyoaktif madde ele geçirdi, 4 kişi de gözaltına alındı. Son aşamada ise eş zamanlı düzenlenen operasyonda İstanbul'da H.D, F.E, K.D, Ordu'da R.Ö, A.K, ve M.K, Samsun'da Z.Y, Ankara'da M.Y. ve S.G. yakalandı.