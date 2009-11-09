Radyo ve televizyonlarda yabancı ortaklığı sınırı yüzde 50'ye çıkarılıyor

T24-

Hazırlanan taslak, yayıncı kuruluşlara da kısıtlayıcı maddeler getiriliyor. Yeni yasayla getirilen "kriz dönemlerinde yayınlar" başlıklı madde de, "Toplumu infiale sevk edecek yayınların yapılması durumunda Üst Kurulca yayının geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir" ifadeleri kullanılıyor. Ancak yayınlarda "İnfial yaratacak" içerikler belirlenmiyor. Bunun takdiri de Üst Kurul'a bırakılıyor.Ayrıca yasaya göre, yayıncı kuruluşların ceza aldığı ihlali bir yıl içerisinde üç kez tekrarlaması halinde, "bir aydan altı aya kadar gelir getirici yayın yasağı uygulanır. Hangi programların ve yayınların gelir getirici olduğunu Üst Kurul belirler" ifadeleri kullanılıyor. Yani RTÜK, yayıncı kuruluşları ayakta tutan reklamlar gelirlerine el koymuş oluyor.