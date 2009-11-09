T24 LogoT24 Logo
Gündem

Radyo ve televizyonlarda yabancı ortaklığı sınırı yüzde 50'ye çıkarılıyor

RTÜK'ün yeni yasa taslağında, yayıncı kuruluşlarda daha önce yüzde 25 olan yabancı sermaye ortaklığı yüzde 50'ye çıkarıldı.

09 Kasım 2009 02:00

T24- RTÜK'ün hazırladığı yeni yasa taslağında, yayıncı kuruluşlarda daha önce yüzde 25 ile sınırlı olan yabancı sermaye ortaklığı yüzde 50'ye çıkarıldı.  Ayrıca yeni yasayla, kurul üyelerinin maaşlarında da artışlar olacak. Üyeler için Başbakanlık Müsteşarı için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı ödenecek.  

Hazırlanan taslak, yayıncı kuruluşlara da kısıtlayıcı maddeler getiriliyor. Yeni yasayla getirilen "kriz dönemlerinde yayınlar" başlıklı madde de, "Toplumu infiale sevk edecek yayınların yapılması durumunda Üst Kurulca yayının geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir" ifadeleri kullanılıyor. Ancak yayınlarda "İnfial yaratacak" içerikler belirlenmiyor. Bunun takdiri de Üst Kurul'a bırakılıyor.

Ayrıca yasaya göre, yayıncı kuruluşların ceza aldığı ihlali bir yıl içerisinde üç kez tekrarlaması halinde, "bir aydan altı aya kadar gelir getirici yayın yasağı uygulanır. Hangi programların ve yayınların gelir getirici olduğunu Üst Kurul belirler" ifadeleri kullanılıyor. Yani RTÜK, yayıncı kuruluşları ayakta tutan reklamlar gelirlerine el koymuş oluyor.


YENİ YASA TASLAĞININ TAM METNİ

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24