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Dünya

Radyo programında 'kadınların tecavüze uğrarken orgazm olup olamayacağı'nı yorumlattı, tepkiler üzerine istifa etti

Belçika'da yayınları denetlemekle görevli kurum olan CSA'ya programla ilgili çok sayıda şikayet iletildi

16 Ocak 2018 00:21

Belçika'da radyo programı yapan Benjamin Marechal, eski bir porno yıldızı olan Brigitte Lahaie’nin kadınların tecavüze uğrarken orgazm olabileceğine yönelik ifadelerini dinleyicilerin yorumlamasını istedi.

Belçika’da yayınları denetlemekle görevli kurum olan CSA’ya programla ilgili çok sayıda şikayet iletildi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda dinleyici programa tepki gösterince Marechal kendisini, “Tecavüz bir suçtur. Halka bunu Brigitte Lehaie’ye söyleyerek cevap verme olanağı tanımak ise değil” ifadeleriyle savundu. 

Tepkiler üzerine istifa eden Marechal, “Bu sabah hiçbir zaman olmadığım kadar mutluyum” ifadelerini kullandı. Marechal’in tecavüzle ilgili ifadeler nedeniyle herhangi bir özür açıklaması yapmaması ise dikkat çekti.

Marechal daha önce de farklı bir konunun işlendiği programında, 12 yaşında bir izcinin otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından dinleyicilerin, ‘bir izci grubunun yanında 60-70 km hızla araç sürmenin her zaman bir risk oluşturup oluşturmadığını’ yorumlamalarını istemişti.

Eski bir porno yıldızı olan Brigitte Lahaie, geçen hafta Fransız Le Monde Gazetesi’nde yer alan ve ‘erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini’ savunan mektupta imzası bulunan 100 kişiden biriydi. 

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