Radyo programcısına 'Bıbıcım Sıfırladım' gözaltısı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün yaptığı operasyonda Twitter'daki 'Bıbıcım Sıfırladım' isimli hesabın sahibi Burç FM programcısı ‘Oğuz On' müstear ismiyle yayınlar yapan Serkan Sedat Güray'ı gözaltına aldı.

CHA'nın haberine göre, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından çıkarılan mahkeme kararında Güray'ın kişisel Twitter adresinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve Selam Tevhid Kudüs Ordusu terör örgütü soruşturması hakkında bazı paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi.

Halen İstanbul TEM Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Serkan Sedat Güray'ın ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılacağı öğrenildi.