-RADYASYONDA KORKULAN OLDU VLADİVOSTOK (A.A) - 15.03.2011 - Rusya'nın Uzakdoğu kesiminde, Japonya'da bulunan reaktörlerdeki radyasyon sızıntısına bağlı olarak radyasyon seviyesinde biraz artış olduğu bildirildi. Yerel yetkililer, Japonya'nın Fukuşima nükleer tesisinin 800 kilometre kadar kuzeybatısında bulunan Vladivostok'ta, radyasyon seviyesinin, altı saat öncesine kadar saatte bir mikroröntgen arttığını belirtti. Yetkililer, bu artışın normal seviyeler içinde olduğunu da söyledi. Japonya, deprem ve tsunami felaketinden sonra meydana gelen patlamalar yüzünden radyasyon sızıntısı başlayan Fukuşima reaktörünün çevresindeki radyasyon miktarının "önemli" seviyeye çıktığı uyarısında bulunmuştu. -REAKTÖRLERDE HAFİF ISI ARTIŞI- Japonya'daki deprem ve tsunamiden sonra hasara uğrayan Fukuşima 1 nükleer santralindeki 5 ve 6. reaktörlerde hafif ısı artışı tespit edildi. Japon hükümeti sözcüsü Yukio Edano, 5 ve 6. reaktörlerde hafif ısı artışının tespit edildiğini belirtti. Bu reaktörlerin deprem sırasında durduğu kaydedildi. Uzmanlara göre ısı artışı soğuma sistemindeki bir arızaya bağlı olabilir.