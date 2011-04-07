-RADYASYON YAĞMURU OKULLARI KAPATTI SEUL (A.A) - 07.04.2011 - Güney Kore'de radyasyon yüklü yağmur endişesiyle 100'den fazla okulda eğitime ara verildi. Yetkililer, başkent Seul yakınındaki Gyeonggi vilayetinde 126 okulun kapandığını, 43'ünde ise ders saatlerinin kısaltıldığını söylediler. Gyeonggi Eğitim Dairesi'nden yapılan açıklamada, bugün okulların açılma kararının, okul yönetimlerine bırakıldığı belirtildi. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı da, bugün Gyeonggi dışında da birkaç okulda eğitime ara verildiğini bildirdi.