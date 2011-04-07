T24 LogoT24 Logo
Dünya

RADYASYON YAĞMURU OKULLARI KAPATTI SEUL (A.A)

07 Nisan 2011 14:33

-RADYASYON YAĞMURU OKULLARI KAPATTI SEUL (A.A) - 07.04.2011 - Güney Kore'de radyasyon yüklü yağmur endişesiyle 100'den fazla okulda eğitime ara verildi. Yetkililer, başkent Seul yakınındaki Gyeonggi vilayetinde 126 okulun kapandığını, 43'ünde ise ders saatlerinin kısaltıldığını söylediler.  Gyeonggi Eğitim Dairesi'nden yapılan açıklamada, bugün okulların açılma kararının, okul yönetimlerine bırakıldığı belirtildi.  Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı da, bugün Gyeonggi dışında da birkaç okulda eğitime ara verildiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24