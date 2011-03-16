-RADYASYON SEVİYESİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR TOKYO (A.A) - 16.03.2011 - Deprem ve tsunamiden zarar gören Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 nükleer santralinin girişinde, radyasyon seviyesinin sabaha karşı aniden arttığı bildirildi. Japon Nükleer Güvenlik Ajansının bir yetkilisi yaptığı açıklamada, santralin giriş kapısında radyasyon seviyesinin önce 6,4 mSv yükseldiğini daha sonra da 2,9 mSv düştüğünü belirtti. Radyasyon seviyesi ölçümünde, 10 mSv insan için ölümcül dozu ifade ediyor. Hükümet sözcüsü Yukio Edano ise Fukuşima santralinde radyasyon seviyesinin her saat başı çok değiştiğini ve sağlığa zararlı oranla vardığını ifade etti. Yukio ayrıca, santraldeki çalışanların geçici olarak tahliye edilerek, daha güvenli bir yere götürüldüklerini belirtti. Fukuşima santralinin 3 numaralı reaktörünün tepesinde duman görüldüğünü söyleyen Edano, reaktörün koruma kabının zarar görmüş olabileceğini, bunun sonucunda da reaktörün buhar kaçırmış olabileceğini kaydetti. Yukio, nükleer bir felaketi önlemek amacıyla, Japon hükümetinin ABD ordusunun yardımına başvurmayı düşündüğünü söyledi.