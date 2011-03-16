T24 LogoT24 Logo
Dünya

RADYASYON SEVİYESİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR TOKYO (A.A)

16 Mart 2011 10:11

-RADYASYON SEVİYESİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR TOKYO (A.A) - 16.03.2011 - Deprem ve tsunamiden zarar gören Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima 1 nükleer santralinin girişinde, radyasyon seviyesinin sabaha karşı aniden arttığı bildirildi. Japon Nükleer Güvenlik Ajansının bir yetkilisi yaptığı açıklamada, santralin giriş kapısında radyasyon seviyesinin önce 6,4  mSv yükseldiğini daha sonra da 2,9  mSv düştüğünü belirtti. Radyasyon seviyesi ölçümünde, 10  mSv insan için ölümcül dozu ifade ediyor. Hükümet sözcüsü Yukio Edano ise Fukuşima santralinde radyasyon seviyesinin her saat başı çok değiştiğini ve sağlığa zararlı oranla vardığını ifade etti. Yukio ayrıca, santraldeki çalışanların geçici olarak tahliye edilerek, daha güvenli bir yere götürüldüklerini belirtti. Fukuşima santralinin 3 numaralı reaktörünün tepesinde duman görüldüğünü söyleyen Edano, reaktörün koruma kabının zarar görmüş olabileceğini, bunun sonucunda da reaktörün buhar kaçırmış olabileceğini kaydetti. Yukio, nükleer bir felaketi önlemek amacıyla, Japon hükümetinin ABD ordusunun yardımına başvurmayı düşündüğünü söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24