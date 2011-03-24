Radyasyon şebeke suyuna kadar bulaştı

T24

Radyasyon suya da bulaştı





Deprem günlüğü



Yaklaşık iki haftadır deprem ve tsunaminin yaralarını sarmaya çalışan Japonya’da, nükleer tehlike henüz savuşturulabilmiş değil. Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki reaktörlerin her biri, ülkede insan sağlığını çeşitli düzeylerde tehdit etmeyi sürdürüyor. Radyasyon riskine en açık durumdakilerse, önceleri Kamikaze, birkaç gündür de “nükleer samuray” olarak adlandırılan reaktördeki çalışanlar. İşte bu samurayların nasıl bir ortamda çalıştığına ilişkin kareler dün ilk kez basına dağıtıldı. Fotoğraflarda, reaktörün dışarısındaki çalışanların beyaz, içeridekilerinse mavi üniformalar giydikleri görülüyor. 1 No’lu reaktöre ait bu fotoğraflar, aynı zamanda, içeriye eletriğin de tam anlamıyla verilememesi nedeniyle, çalışma koşullarının ne denli zor olduğunu gözler önüne seriyor.Öte yandan bir başka çarpıcı gelişmeyse, “nükleer samuray”ların bir kısmının, hayatlarını bu kadar büyük bir riske, sadece para kazanmak için attığına ilişkin ciddi şüphelerin oluşması.Para kazanmak içinTütün çiftçisi Şingo Kanno, bu görevi para için kabul ettiğini açıkça itiraf etti. Kısa bir süre önce bir kız çocuğu dünyaya gelen Kanno, eğer bu felâketi kazasız belasız atlatabilirse, kazandığı parayla ona daha mutlu bir gelecek hazırlamış olacak. Kanno’nun amcası Masao Kanno, “İnsanlar onlara nükleer samuray diyor, çünkü hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ama Şingo gibiler amatör, bir faydaları dokunmaz” dedi. Şingo Kanno gibi, reaktörlerde çalışan yaklaşık 500 “nükleer samuray”, aynı zamanda, radyasyon miktarının çok yüksek olduğu, Santral’in çevresindeki 30 kilometrelik alanda ikamet ediyor.Fukuşima Nükleer Santrali’nden yayılan radyasyon, gıda ürünlerinden sonra şimdi de Tokyo’nun şebeke suyuna bulaştı. Başkentin şebeke suyundan alınan numunelerdeki radyoaktif iyot oranı 210 bekerel olarak ölçüldü. Bu oran, bebekler için kabul edilebilir yasal sınır olan 100 bekerelin oldukça üzerinde. Tokyo sakinleri, bu haberin duyulmasından hemen sonra marketlere akın ederek kaynak su stoğunu hızla eritmeye başladı. Uzmanlar, radyasyonun şebeke suyuna, salı günü yağan yağmurla bulaşmış olabileceğini belirtiyor.Felakette ölü sayısı resmi sayılarla 9523’ye ulaştı. Kayıpların sayısıysa 16094.Dün üçüncü reaktörden yeniden gri dumanlar çıktı. Reaktör çevresinde, dumanlardan önce 435 mikrosievert olarak ölçülen radyasyon seviyesi, daha sonra 283.7’ye kadar geriledi.Fukuşima’ya 40 km uzaklıkta bulunan Iitate köyündeki toprakta, normalde 1630 kat daha fazla radyasyon tespit edildi.Yeniden yapılan hesaplamalarla, felâketin Japon ekonomisine 309 milyar dolara malolacağı ortaya çıkartıldı.