-RADYASYON ÖNLEYİCİ CEKET, ANTİ STRES TİŞÖRT İSTANBUL (A.A) - 04.04.2011 - Damat, ADV ve Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Group, doğal klima etkisi yapan ve cep telefonlarının yaydığı ışınları engelleyen radyasyon önleyici ceket, kırışmayan takım elbise, anti stres tişörtler, su itici takım elbise üretti. Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, basın toplantısında, ürünlerin 4-5 yıldır devam eden inovatif çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde sadece fiyat ve rekabetle ayakta kalmanın mümkün olmayacağını, markalarının bu konudaki çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Orakçıoğlu, geliştirdikleri inovatif ürünleri ''tamamen bir gelecek projesi'' olarak nitelerken, söz konusu ürünlerin fiyatının normal ürüne göre yüzde 20-30 fazla olduğunu, sadece maliyeti fiyatlara yansıttıklarını, bu ürünlerin cironun içindeki payının önümüzdeki 2-3 yıl içinde yüzde 30'a ulaşacağını düşündüklerini bildirdi. -''BAZI ÜRÜNLERİMİZ YOK SATIYOR Bu ürünler için bir müşteri kitlesi oluşmaya başladığını ifade eden Orakçıoğlu, soruları yanıtlarken, ''Bazı ürünlerimiz yok satıyor. Örneğin leke tutmayan beyaz gömlek mağazalarımızda çok fazla kalmamış'' dedi. Süleyman Orakçıoğlu, inovatif ürünlerin tüm markalarında bulunacağını, mağazalarında ayrı bir bölümde yer alması çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, inovatif ürünlerdeki yıkama ve kullanma talimatının diğer ürünlerden çok farklı olmadığını söyledi. Bazı ürünlerinin tasarım patentini aldıklarını bildiren Orakçıoğlu, mağazalaşma çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, ''Mağazalaşmada bizim için 2010 yılı önemliydi. 2010'daki büyüme performansımız yüzde 54. Önemli olan bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmek'' şeklinde konuştu. Orka Group AR-GE ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ülkü Karahanlar da son yıllarda moda dünyasında yeni bir trendin başladığını, teknolojik araştırmaların sonuçlarının günlük hayatın en önemli parçalarından biri olan giysilere yansıdığını ifade ederek, ''Gelecekte belki bilgisayarlara ihtiyaç duymayacağız. Bu ihtiyacı belki giysilerimizden karşılayacağız'' dedi. Verilen bilgiye göre, Orka Group, yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklara karşın takım elbise giymek zorunda kalan erkekleri düşünerek doğal klima etkisi yapan ceketler geliştirdi. Coolmax serin tutan gömlek üreten grup, cep telefonlarının insan vücuduna yansıttığı ışınları hem bağımsız hem de tüm Avrupa ülke ve ordu laboratuvarlarında yapılan testler sonucunda yüzde 99,99 oranında engellediği kanıtlanmış ürünler (radyasyon önleyici ceket) tasarladı. Koleksiyonda yer alan kırışmayan ''traveller takım elbise'' özel ipliklerle dokundu. Anti stres tişörtler geliştiren grup, anti bakteriyel ve parfüm kokulu çoraplar üretirken, waterproof su itici takım ve Trenchcoat'lar sayesinde ise kişinin üzerine gelen su damlacıkları akıp gidecek. Orka Group'un geçmiş sezonlarda koleksiyonlarına taşıdığı inovatif ürünler ise leke tutmayan gömlek, parfüm kokulu takım elbiseler, cilt bakımı yapan ve enerji veren giysiler oldu. Soğuk havalarda vücut sıcaklığını koruyan thermolite giysiler, vücut ısısının sıcakta ve soğukta sabit kalmasını sağlayan thermocool ürünler, gümüş iyonunun sağlık verici etkisi ve vücut ısısı sabitlemesini bir araya getiren thermocool fresh ürünler ise grubun proje aşamasındaki teknolojik ürünlerini oluşturuyor.