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Dünya

RADYASYON KABUSU SÜRÜYOR SİNGAPUR (A.A)

24 Mart 2011 21:22

-RADYASYON KABUSU SÜRÜYOR SİNGAPUR (A.A) - 24.03.2011 - Singapur'da, Japonya'dan ithal edilen sebzelerden alınan dört numunede radyoaktif elementlerin bulunduğu bildirildi. Singapur Gıda Denetim Kurumundan yapılan açıklamada, radyoaktif element saptanan sebzelerin, Fukuşima nükleer santralindeki kazadan etkilenen Tochigi ve Ibaraki bölgeleriyle etki alanı dışında kalan Chiba ve Ehime'den ithal edildiği belirtildi. Singapurlu yetkililer daha önce Japonya'dan bazı gıda ürünlerinin ithalinin yasaklandığını açıklamıştı.

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