-RADYASYON ÇİN'İN KUZEYİNE ULAŞTI ŞANGHAY (A.A) - 28.03.2011 - Japonya'daki Fukişima nükleer reaktöründen havaya karışan radyoaktif maddelerin, Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletine ulaştığı bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, Çin Milli Nükleer Enerji Koordinasyon Komitesi, yapılan testler sonucunda bölgede "son derece küçük" oranlarda radyoaktif iyot-131 tespit edildiğini açıkladı. Bölgedeki Radyasyon İzleme Merkezi Başkan Yardımcısı Şü Licüan, eyaletin Dongning, Hulin, Raohı ve Vusu ilçelerinde radyoaktif maddelere rastlandığını ancak bu maddelerin, herhangi bir önlem alınmayacak kadar az oranlarda tespit edildiğini kaydetti. Yetkililer, eyalette bu durumun herhangi bir kargaşaya neden olmadığını ve verilerin internet üzerinden halka açık olduğunu ifade etti. Ülkede halk arasında internetteki sosyal paylaşım ağları ve forumlarda radyasyondan korunma yollarıyla ilgili yazı ve ipuçları paylaşılıyor. Çin'de geçenlerde Japonya'dan gelebilecek bir radyasyon tehlikesi nedeniyle söylentiler yayılmış ve "halk radyasyondan korunmak için" tuz stoklarına akın etmişti. Japonya'da meydana gelen nükleer tehlikenin ardından yetkililer, nükleer güvenliğin gözden geçirilmesi için yeni projelerin onayını askıya alınmış ancak nükleer enerjinin devre dışı bırakılmayacağı yönünde açıklamalar yapmıştı. Çin'in 2020 yılına kadar 66 nükleer santrale sahip olması ve bunların da 66 milyon kilovat elektrik üretmesi bekleniyor.