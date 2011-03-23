Radyasyon Avrupa’ya ulaştı

T24 - Japon Polis Ajansı, ölü sayısının 9 bini geçtiği, 13 bin kadar kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Can kaybının 18 bine çıkmasından endişe edilirken, dün ilk kez radyasyonun ABD’de California’dan sonra Avrupa’da İzlanda’ya ulaştığı belirtildi.



Viyana kaynaklı diplomatlara göre miktar çok küçük ve insan sağlığı için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Reuters ajansına konuşan kaynağa göre, “İzlanda’nın başkenti Reykjavik, Avrupa’da radyoaktif izinin bulunduğu ilk yer”. Merkezi Viyana’da bulunan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü (CTBTO), 63 istasyonun dünya çapında küçük partiküllerin incelenmesi için çalıştığını açıkladı.







Sızıntı sürüyor



Fukuşima Daiçi nükleer santralinde radyasyon sızıntısı devam ediyor. Santralin 6 reaktörünün hepsinde soğutma sistemlerini devreye sokabilecek elektrik hatlarının bağlanması tamamlandı. Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki 3 No’lu reaktörün kontrol odasındaki elektriğin kısmen devreye girdiğini duyurdu. Bu gelişme radyasyon sızıntısını engelleme çalışan işçilerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Dün ayrıca Japon Nükleer Güvenlik Ajansı 18 ton deniz suyunun boşaltılmasıyla kaynama noktasına gelen ve büyük panik yaratan, atık yakıtların saklandığı havuzdaki ısının düşürüldüğünü açıklandı.





14 metrelik tsunami



Nükleer santrale ulaşan ilk itfaiyecilerden Narumi Suzuki BBC’ye verdiği demeçte, “Tüm itfaiyeciler radyasyon tehlikesini biliyorduk, bile bile gittik” dedi. Fukuşima Nükleer Santralını vuran tsunaminin 14 metre yüksekliğinde olduğu hesaplandı.





En zor görev



Japonya’yı vuran deprem ve tsunami felaketinde ölü sayısı 9 bini geçti, kaybolan 13 bin kişinin belki de hiç bulunamayacağı açıklandı. Dün İşinomaki şehrinde bazı aileler, okul enkazından çıkan eşyalara bakıp kaybolan çocuklarına ait bir iz aradı.







