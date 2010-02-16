Radikal'e 'PKK propagandası' davası

T24 - BDP Mardin
Milletvekili Emine Ayna'nın Radikal gazetesinde yayımlanan röportajında
"terör örgütünün propagandasının yapıldığı" iddiasıyla, gazetenin
sorumlu yazı işleri müdürü Hasan Çakkalkurt ve röportajı yapan muhabir
Rifat Başaran hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Radikal gazetesinin
7 Aralık 2009 tarihli nüshasının 9. sayfasında "Ayna: Tabanımız dağa
gidin diyor" başlığı altında yayımlanan yazıda, terör örgütü PKK
Kongra-Gel'in propagandasına yönelik yayın yapıldığının belirlenmesi
üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Muhabir Rifat
Başaran tarafından yapılan söz konusu röportajdan alıntılara yer verilen
iddianamede, "Açıklanan yazı içeriği dikkate alındığında, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin SÜREK-3 kararında da belirtildiği üzere yazı
içeriğinin, terör örgütü silahlı propagandasının halen sürdüğü dikkate
alındığında, daha fazla şiddete teşvik edici ve okuyucu nezdinde şiddete
başvurmanın gerekli ve haklı bir önlem olduğu izlenimini uyandıracağı
kanaatine varılmıştır" denildi.
İddianamede, şöyle devam edildi:
"Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nde düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti düzenlemiş ise
de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde, milli güvenlik,
toprak bütünlüğü, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması
ve suçun işlenmesinin önlenmesi bakımından bu özgürlüğün
sınırlandırılabileceği öngörülmüştür.
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin uygulamalarına göre de açıkça şiddete çağrı içeren ve
şiddeti öven görüşlerin düşünce özgürlüğü kapsamında
değerlendirilemeyeceği belirlenmiştir. Açıklanan nedenlerle şüphelilerin
yargılanmasının mahkememizde yapılarak, eylemlerine uyan 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 7/2 ve TCK'nın 53. maddeleri uyarınca ayrı
ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia
olunur."
İlgili yasalar uyarınca haklarında 6 aydan 2 yıla kadar
hapis ve adli para cezası talep edilen Hasan Çakkalkurt ve Rifat
Başaran'ın yargılanmasına Nisan ayında başlanacağı öğrenildi.
Radikal gazetesinden Rifat Başaran'ın o dönem kapatılan DTP'nin eşbaşkanı, şu anda BDP'nin Mardin vekili olan Emine
Ayla ile yaptığı, ve "terör örgütü propagandası" yapıldığı iddia edilen "Ayna: Tabanımız 'Dağa gidin' diyor" (7 Aralık 2009) başlıklı röportaj şöyle:
Ayna: Tabanımız 'Dağa gidin' diyor
DTP Eşbaşkanı Emine Ayna DTP'yi kapatma davası öncesi Radikal'e konuştu:
Tabanımız bize istifa edin dağa gidin' diyor. Parti kapatılırsa AKP
'Silah bırakın' deme şansını kaybedecek. Eskiye dönmek 80'lerden,
90'lardan beter olur... Bugün bizim var olma nedenimizdir PKK'nın
kurulması...
DTP Eşbaşkanı Emine Ayna, Anayasa Mehkemesi’nin, yarın yapacağı
DTP davası oturumu öncesinde çok tartışılacak açıklamalar yaptı.
‘Kapatma’ ya da ‘kapatmama’ şeklinde çıkacak her türlü kararın siyasi
olacağını söyleyen Ayna, “Halkı demokratik kanalları dışında silah da
dahil olmak üzere farklı seçeneklere yönlendiriyorsun” dedi. Sine- i
millet kararının parti tabanının isteği olduğunu belirten Ayna, “Bize
‘İstifa edin gidin dağa’ diyorlar. Tabanın öyle bir söylemi var” dedi.
Radikal’e konuşan DTP Eşbaşkanı Ayna, şu mesajları verdi:
Tabanımız dağa çıkın diyor: Biz soruna, ‘Grup düşer mi düşmez mi?’ diye
bakmıyoruz. Daha önce tek bir arkadaşımıza yönelik bir durum olursa
Meclis’ten çekileceğimizi söylemiştik. Grubumuzun üyeleri istisnasız
‘Eğer parti kapatılırsa bizim düşüncemiz kapatılıyor demektir. Gerekirse
istifa etmeliyiz’ dedi ve sizin sine-i millet dediğiniz bu yaklaşım
ortaya çıktı. Hepimiz istifa dilekçelerimizi yazdık. Zaten bu beklenti
ilk kapatma davası açıldığında, bizim tabanımızda ortaya çıkmıştı. Bize
‘Siz halen o Meclis’te ne yapıyorsunuz. İstifa edin gidin dağa’
diyorlar. Tabanın öyle bir söylemi var. Söylendiği zaman güldük. Ama bir
duygunun ifadesidir.
Artık ‘silah bırak’ diyemezler: İlk kez bir parti kapatılmıyor. Ama
geçmiş ile bugün arasında temel bazı farklar var. Özellikle liberal
demokrat çevreler, hatta kısmen AKP çevresi, ‘Artık silahlar bırakılsın.
Bakın demokratikleşiyoruz ve 21. yüzyıl silahın hak talebi aracı olarak
kullanılmayacağı bir yüzyıldır’ diyor. Bu görüşlerin hükümet ağzından
tartışıldığı bir dönemde parti kapatılırsa o hükümet insanlara
‘silahları bırak’ deme şansından yoksun olacak. Demokratik siyaset
kanallarını daha fazla açmayı tartışmak gerekirken, var olan siyasi
organizasyonu ortadan kaldırmayı meşrulaştırırsanız burada sorun vardır.
Ben ‘açılım bitti’ derken ‘biz bitirdik’ demek istemedim. Açılımı
bitiren devlettir. Demokratik siyaset kanallarını kapatmıştır. Halkı
demok-ratik kanalları dışında silah da dahil olmak üzere farklı
seçeneklere yönlendiriyorsun.
DTP, AKP’yi ürküttü: Bugün Türkiye’de AKP’nin tek rakibi DTP’dir.
AKP’yi, CHP ve MHP bitiremez ama biz bitirebiliriz. Bunu AKP de biliyor.
DTP’nin İzmir’e girmesini istemediler. DTP, İzmir’de MHP ve CHP için
korkulu rüya olmaz ama AKP için olur.
Haşim Kılıç AKP’lilerle: Bir süre önce Hatay’da bir toplantı oluyor ve o
toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AKP’lilerle bir araya
geliyor. Kapatılsa da kapatılmasa da bu siyasi bir karar olacak. O
nedenle hukuki anlamda değerlendirme yapmıyoruz biz. 8 Aralık tarihinin
seçilmesi de siyasi bir karar. Hem ABD, hem de Suriye ile görüşmelerin
öncesine denk geliyor. Kapatma bir bütünün içinde bir parçadır sadece.
PKK Kuzey Irak’ta garantör: Barzani ve Talabani’nin PKK’yı Kandil’de
kıskaca alacağını sanmıyorum. Her şeyden önce oradaki Kürtler buna asla
izin vermez. İkincisi PKK orada onlar için garantördür. PKK, hem
Türkiye, hem Araplara karşı, hem de Kaide’nin oraya girmesine engeldir.
PKK’nın orada olmasından dolayı Türkiye ile ilişkileri zarar görüyor ama
diğer anlamlarda da bir garantörlük yönü var. Barzani ve Talabani’nin o
kıskaç içerisinde yer alacağını sanmıyorum ama parti kapatılırsa askeri
operasyonlar olabilir.
Öcalan ve PKK tarihtir, sahip çıkıyoruz: PKK ile aramıza mesafe
koymadığımıza dair eleştirilerini doğal görüyorum. Ben birey olarak
Öcalan’ı önemsiyorum. Ben PKK’yı önemsiyorum. Çünkü çok iyi biliyorum;
eğer o yıllarda PKK gibi bir örgüt ve Öcalan gibi bir lider çıkmasaydı
şu anda Kürt kimliğimizi bilmiyor olacaktık. Bu tarihi bir gerçek. Ben
bir Kürt olarak tarihime sahip çıkıyorum. Tarihimde, benim onurumla,
kimliğimle ilgili mücadele edenlere sahip çıkıyorum. Onlara sırtımı
dönemem. Bir devlet silahı ve askeri yöntemleri halkları bastırmak için
kullanıyorsa, bu hakları silahla, askeri yöntemle baskılananlar ortak
kimliğe sahipse, o kimliğin, o kolektif gücün buna karşı aynı araçla
mücadele etme hakkı olduğuna inanıyorum. Bizim Fis köyüne gitmemiz,
tarihimize sahip çıkmamızdır. PKK bir tarihtir. Bizim bu tarihe sahip
çıkıyor olmamız eleştirilmemeli, anlaşılmalıdır. Bugün bizim varolma,
varlığımızın dünyanın kabul ettiği bir varlığa dönüşme nedenidir PKK’nın
kurulması. Bizim siyaset yapabilme koşullarımızı Öcalan ve PKK hareketi
ortaya çıkarmıştır. Benden bunu inkar etmem beklenmemeli, edemem. Bu
kendimi, tarihimi, kimliğimi inkardır. Kimse bunu DTP’nin inkar
etmesini de beklemesin.
Öcalan niye yalan söylesin?: Öcalan Türkiye’deki Kürt siyasi
mücadelesini başlatan kişidir. Ona yaklaşım Kürt sorununa, Kürtlerin
özgürlüğüne yaklaşım olarak değerlendirilir. Dünyada her yerde halkın
mücadelesini yürüten yaklaşım, o halka tanıyacağınız haklar olarak
görülür. Ben o fotoğrafları görmedim ama niye Öcalan çıkıp yalan
söylesin ki? Ortaya çıkacağını bilmiyor mu? Diyor ki ‘pencere tavanla
duvarın birleştiği yerde, boyum yetişmiyor’. Sen bir fotoğraf
gösteriyorsun kapının yanında. Devlet bugüne kadar işkence yapıp da ‘ben
yaptım’ dedi mi.
Çok daha kötü olur: Umarım açılım bitmez. ‘Cin şişeden çıktı tekrar
girmez’ dedik. Ya hiç bu tartışmayı başlatmayacaklardı, ya da geri adım
atmayacaklardı. DTP’nin kapatılması HEP veya HADEP’in kapatılmasına
benzemez. Şu aşamadan sonra eskiye dönmek 80’lerden, 90’lardan çok daha
kötü olur. Bunu görüyorum ve görürken de kaygılanıyorum. En kabul
edilebilir kolektif hakları isteyen DTP’dir. DTP’nin kitlesi dışında
kalan Kürtler ya bağımsızlık, ya federasyon ister, daha milliyetçi,
hatta zaman zaman ilkel milliyetçi çizgide duran Kürtler vardır. DTP’nin
Kürtler adına ifade ettiği kolektif haklar, en asgari düzeydeki
kolektif haklardır. Devlet bundan faydalanmalıdır. Devlet bundan medet
ummalıdır. Bunun ötesi kötüdür.