-RADİKAL'E ''İMAM'IN ORDUSU'' BASKINI İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında polisin Ahmet Şık'ın gönderdiği kitap taslağına el koyduğunu bildirdi. Mavioğlu, Ahmet Şık'ın kitap taslağına el konulması yönünde İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı olduğunu hatırlatarak, kitap taslağının polise teslim edilmemesinin ''terör örgütüne yardım ve yataklık'' suçu kapsamında değerlendirileceğinin kendisine bildirildiğini söyledi. Bu karar uyarınca Şık'ın gönderdiği kitap taslağının aranması amacıyla çalıştığı Radikal gazetesine gelen polislerin şu anda bilgisayardan taslağın çıktılarının aldığını, daha sonra kaydı sileceklerini belirten Mavioğlu, ''Ahmet Şık, 18 Aralık 2010'da ''00kitap son'' koduyla kitap taslağını bana göndermişti. Açıkça söyleyeyim, fırsat bulup okuyamadım. Sadece bir göz gezdirdim ama şu an çok pişmanım okumadığıma. Ancak gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmayacaktır'' dedi. Mavioğlu, polisin, kendisinin dışında ayrıca Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile avukat Fikret İlkiz'i de arayarak, onlarda bulunan nüshaların da teslim alınacağı yönünde tebligatta bulunduğunu söyledi. -MAHKEME KARARI- İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, ''İmamın Ordusu'' belgelerinin, henüz basılmadığından kitap niteliğinde olmadığını, şu haliyle ''örgütsel doküman'' olan yazıların, ''Ergenekon Silahlı Terör Örgütü''nün amacına hizmet etmek ve propagandasını yapmaya yönelik hazırlandığının anlaşıldığını bildirdi. ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talebini değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Soner Yalçın'dan elde edilen bilgi ve örgütsel dokümanlar çerçevesinde Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın bilgisayarlarından elde edilen ''İmamın Ordusu'' belgeleri ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 17 Mart 2011 tarihli yazısının ekinde sunulan 16 Mart 2011 tarihli 49 sayfalık raporun incelendiği kaydedildi. Kararda, ''Kitap taslağının önceden hazırlanıp ardından örgütte etkin konumda bulunan Soner Yalçın'a gönderildiği, kitap üzerinde yazdığı notların talimata dönüştürülerek Ahmet Şık'tan elde edilen kitap taslağında uygulandığı, Ergenekon Silahlı Terör Örgütü talimatlarıyla bu kitabın yazdırılmaya çalışıldığı, kitap içeriğinde açıkça terör örgütünün ve amacının propagandasının yapıldığı, suçu ve suçluyu övme, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarının da örgüt talimatları çerçevesinde kitaba konu edildiği ve örgüt talimatlarıyla kitabın bastırılarak sansasyon ve dezenformasyon yapılmasının planlandığı, yargılanan örgüt üyelerine de bu suretle moral ve motivasyon verilmeye çalışıldığı, 49 sayfalık inceleme tutanağında ayrıntılı olarak belirtildiği''ne yer verildi. Söz konusu yazıların, henüz basılmadığından kitap niteliğinde olmadığı, kitabın içindeki örgütsel emir ve talimatlar ile paragraf aralarına yerleştirilmiş, eklenmesi ve çıkarılması gereken yerlere ilişkin notlardan şu haliyle yazıların örgütsel doküman niteliğinde olduğu, örgütün amacına hizmet etmek ve propagandasını yapmaya yönelik hazırlandığının anlaşıldığı belirtilen kararda şöyle denildi: ''(İmamın Ordusu) isimli doküman ve tüm nüshalarına, içerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 17 Mart 2011 tarihli yazısı ekinde sunulan 16 Mart 2011 tarihli 49 sayfalık rapor içeriğinde belirtilen evrak ve tüm nüshalarına CMK 121, 122, 123/2, 124, 127 uyarınca el konulmasına karar verildi.'' Bu karar üzerine Cumhuriyet Savcısı Öz, ''(İmamın Ordusu) isimli doküman ve tüm nüshalarına veya kitap taslağına, 3. kişilerde bulunan nüshalarına, kitap haline dönüştürülmüşse suretlerine içerik olarak aynı mahiyetteki evrak ve tüm nüshalarına el konulmasına ve muhafaza altına alınmasına, şüphelinin avukatına da bir nüshasını verdiğini beyan ettiğinden avukatındaki nüshalara da el konulmasına, mahkeme kararına rağmen vermeyen veya vermek istemeyenlerin ellerinde bulunan nüshaların temini için gerektiğinde arama ve el koyma kararı talep edilmesi, bulunması muhtemel diğer adreslerin tespit edilerek, bu adresler için de arama kararı talep edilmesi, aksine davranışın hem CMK 124, hem de örgüte yardım suçunun oluşturacağının bildirilmesi'' yönünde polise talimat verdi. Bu kararlar kapsamında, söz konusu kitap taslağının bir örneğinin kendisinde de bulunabileceği düşünülen Radikal gazetesinden Ertuğrul Mavioğlu'nun gazetedeki bilgisayarında inceleme başlatıldı.