Radikal'den gecikmiş veda;

Doğan Medya Grubu bünyesinde çıkan Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından yayına devam eden internet sitesi Radikal.com.tr de kapandı.

Grubun, Radikal'in basılı yayınına son verilince yazıları internet sitesinde yayımlanmaya devam eden Altan Öymen, Tarhan Erdem, Cengiz Çandar, Ezgi Başaran, Ümit Kıvanç ve Oral Çalışlar'ın aralarında bulunduğu yazar kadrosuyla yollarını ayırdığı öğrenildi.

T24'ün ulaştığı bilgilere göre, gazetenin muhabirleri İsmail Saymaz, Ömer Erbil ve İdris Emen Hürriyet gazetesine, editör ekibinden 5 kişi hurriyet.com.tr'de çalışmaya devam edecek.

Radikal gazetesi basılı yayınına son verdikten sonra Hürriyet'in cuma günü eki olarak basılmaya başlanan Radikal Kitap, Hürriyet bünyesinde çıkmaya devam edecek.



Radikal'in sona eren 26 yıllık hikâyesi



Mehmet Y. Yılmaz ve ekibi, Radikal'in ilk sayısını 13 Ekim 1996’da, daha sonra kapanan Simge Yayıncılık bünyesi içerisinde Posta gazetesi ile birlikte çıkardı. Radikal yayın hayatına başladıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan Susurluk skandalına ilişkin haberleriyle tirajı 720 binleri gördü.

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4 yıl gazetenin yayın yönetmenliğini yapan Yılmaz’ın o dönemde yine Doğan Grubu içinde bulunan Milliyet’in yayın yönetmenliğine getirilmesinin ardından gazetenin başına Radikal'in Ankara Temsilciliği'ni yapan İsmet Berkan atandı.

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Berkan'ın yayın yönetmeni olduğu 10 yıllık süreçte Radikal gazetesi kaydadeğer ölçüde okuyucu kaybetti. 2010 yılında Berkan yayın yönetmenliğinden ayrılarak Hürriyet gazetesi yazarlığına geçti. Ve yerine Hürriyet Haber Koordinatörlüğü görevini sürdüren Eyüp Can Sağlık getirildi.

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Radikal'i devraldığında "gazetenin bayiden satışının, yani parayla alan okurun sayısının 13-14 binlerde" olduğunu söyleyen Eyüp Can Sağlık'ın döneminde, gazete "satış ve ilan giderlerinin, giderleri karşılamadığı" gerekçesiyle tabloid boyutta yayına geçti. Ancak reklam ve satış gelirleri Doğan Grubu'nun arzu ettiği ölçüde artamayan gazete, bir süre sonra toplu işten çıkarmayla Ankara Bürosu'nu kapattı. Doğan Grubu, yaklaşık 20 bin sattığı belirtilen gazeteyi zarar ettiği gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

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Doğan Grubu, basılı son nüshası 21 Haziran 2014'te çıkan Radikal'in yazar ve muhabirlerin bir kısmıyla yollarını ayırırken kalanların yazı ve haberleri, Radikal.com.tr'de yayımlanmaya devam etti. Sitenin yayın yönetmenliğini üstlenen Ezgi Başaran Aralık, 2015'te görevinden ayrıldıktan sonra yerine gazetenin sanat bölümünün şefi olan Cem Erciyes getirildi.

Erciyes yönetimindeki Radikal.com.tr de 25 Mart 2016 itibariyle yayınlarına son verdi. Doğan Medya Grubu'nun Radikal yazarları ile yollarını ayırmayı planladığı öğrenilirken muhabirlerin bir kısmının Hürriyet bünyesinde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Radikal.com.tr'nin kapanmasına dair sitenin çalışanlarının attığı tweetler şöyle:

Kalan en eski Radikal'ci olarak bunu yazmak çok zor ama evet kağıttan sonra https://t.co/spiX6LfEAP de kapandı:(( — Erkan Aktug (@ErkanAktug) 22 Mart 2016

Radikal kapandı. — Bahar Çuhadar (@baharca) 22 Mart 2016

Radikal kapandı... — Neşe İdil (@neseidil) 22 Mart 2016

Radikal kapandı.... :( — Tolga Aktaş (@tolgaaktas) 22 Mart 2016