Radikal sağcı Ermeniler de kampanyaya tepkili

Türk aydınlarının başlattığı "Özür Diliyorum" kampanyasına radikal sağcı Ermenilerden de tepki geldi.



Taşnak Ermeni Devrimci Federasyonu'na göre kampanyanın amacı 1915 olaylarınının soykırım olarak tanınmasını engellemek.



Federasyonun siyasi büro şefi Kiro Manoyan kampanyayı düzenleyenlerin "Ermeni soykırımını" kabul etme konusunda samimi olmadıklarını söyledi.



Manoyan "Soykırım yerine trajedi gibi sözler kullanmaları bunun açık göstergesidir" dedi.



Manoyan, olayların soykırım olarak tanınması için ABD'nin yeni başkanı Barack Obama nezdinde yeni bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

