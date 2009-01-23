T24 LogoT24 Logo
Dünya

Radikal sağcı Ermeniler de kampanyaya tepkili

Türk aydınlarının başlattığı "Özür Diliyorum" kampanyasına radikal sağcı Ermenilerden de tepki geldi.

23 Ocak 2009 02:00

Türk aydınlarının başlattığı "Özür Diliyorum" kampanyasına radikal sağcı Ermenilerden de tepki geldi.

Taşnak Ermeni Devrimci Federasyonu'na göre kampanyanın amacı 1915 olaylarınının soykırım olarak tanınmasını engellemek.

Federasyonun siyasi büro şefi Kiro Manoyan kampanyayı düzenleyenlerin "Ermeni soykırımını" kabul etme konusunda samimi olmadıklarını söyledi.

Manoyan "Soykırım yerine trajedi gibi sözler kullanmaları bunun açık göstergesidir" dedi.

Manoyan, olayların soykırım olarak tanınması için ABD'nin yeni başkanı Barack Obama nezdinde yeni bir kampanya yürüttüklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24