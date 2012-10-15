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Dünya

Radikal İslamcılar'dan Fransa Cumhurbaşkanı'na tehdit

Tehditleri 'öngörülebilir tepkiler' olarak tanımlayan Paris, Fransa'nın politikasının değişmeyeceği sinyali veriyor

15 Ekim 2012 19:10

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Afrikalı radikal İslamcılar tarafından doğrudan tehdit edildi.

ntvmsnbc'de Kayhan Karaca'nın haberine göre; El-Kaide bağlantılı olduğu söylenen Mujao (Batı Afrika'da Teklik ve Cihad Hareketi) adlı radikal grup, Mali'ye askeri operasyon fikrinden vazgeçilmemesi halinde elindeki Fransız tutsakları öldüreceğini duyurdu.

Grup adına yapılan açıklamada, "Hollande yangına körükle gitmekten vazgeçmezse önümüzdeki günlerde kendisine ölü Fransız tutsakların fotoğraflarını göndereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Afrika'nın Sahel bölgesinde El-Kaide'yle bağlantılı olarak faaliyet gösteren üç gruptan biri olarak gösterilen Mujao, "Bundan böyle Hollande'ın hayatı da tehlikededir. Bunu bilmelidir" ifadeleriyle Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaşamını da doğrudan tehdit etti.

Radikal İslamcı grupların tehditleri Fransız diplomasisi tarafından "abartılmamalı" şeklinde yorumlanıyor. Tehditleri "öngörülebilir tepkiler" olarak tanımlayan Paris, Fransa'nın politikasının değişmeyeceği sinyali veriyor.

Fransız basınına konuşan terör uzmanları da altı Fransız tutsağın açıklamayı yapan grubun elinde olmadığını belirtip, radikal grupların "insani kalkan" olarak kullandıkları tutsakları kolay kolay öldüremeyecklerini ima ediyorlar.

Fransa, eski sömürgeleri olan kuzeybatı Afrika ülkelerindeki çıkarlarına yönelik faaliyetlerin önüne geçmek için Mali'nin kuzey bölgelerini kontrolleri altına almış radikal İslamcı gruplara karşı uluslararası toplum onaylı askeri bir operasyon için kulis yapıyor. Paris'in girişimiyle bu konuda Birleşmiş Milletler'de hazırlanan bir karar tasarısı geçtiğimiz günlerde oy çoğunluğuyla kabul edildi.

 

Operasyonu Afrika ülkeleri yapacak

 

Mali'nin kuzey bölgelerine askeri operasyonun Batı Afrika devletlerinin başı çekeceği uluslararası bir güç tarafından yapılacağı söyleniyor. Fransa ve bazı Batı ülkelerinin siyasi nedenlerden ötürü geri planda kalmak istedikleri ancak operasyonun beyin takımını oluşturacakları belirtiliyor.

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