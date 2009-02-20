Radikal imam İngiltere'yi mahkûm ettirdi

Haksız yere hapis yattığı gerekçesiyle İngiltere hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (İHAM) tazminat davası açan radikal imam Ebu Katada, 2 bine 500 sterlin tazminat aldı.



İmam El Katada'nın terör zanlılarının kaldığı Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinde hukuki bir temele dayanmaksızın tutulmasını gerekçe göstererek İHAM'da açtığı davayı kazanarak 2 bin 500 sterlin tazminat aldığı bildirildi.



Hakkındaki sınır dışı ve Ürdün'e iade kararı İngiltere'de Lordlar Kamarası Hakimler Kurulu tarafından onaylanan Ürdün asıllı radikal imam Ebu Katada'nın, İngiltere İçişleri Bakanlığı'na karşı İHAM nezdinde açtığı dava sonuçlandı ve Katada'ya 2 bin 500 sterlin ödenmesi uygun görüldü.



İngiltere'den sınırdışı edilme kararına karşı İHAM'a giden, `Usame Bin Ladin'in Avrupa'daki sağ kolu' olarak nitelendirilen El Katada'nın tazminat kazanmasına büyük tepkiler gelirken, Katada'nın karara karşı çıkarak temyize gideceği belirtildi.



Temyize giden davanın İHAM'da görülmesinin yıllarca sürebileceğini yazan İngiliz gazeteleri, Katada'nın bu sürede ülkede kalacağı ve açtığı davanın maddi külfetinin vergi mükelleflerinin omuzuna yıkılacağını belirtiyor.



Katada ile birlikte aynı suçlamalarla yargılanan diğer 10 terör zanlısının da açtığı benzer davayı kazandığı öğrenildi.