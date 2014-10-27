Radikal, muhabiri Elif İnce'yi işten çıkardı

Fatih belediyesinin kentsel dönüşüm planlarını haberleştiren özellikle de Sulukule Ayvansaray Balat’daki dönüşüme dair haberlerine imza atan Elif İnce Radikal gazetesinden çıkarıldı.

Brown Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu İnce, 2010'dan beri Radikal gazetesinde çalışıyordu. Yaptığı haberlerden kaynaklı birçok kurum tarafından ödüllendirilen gazeteci, kentsel dönüşüm altındaki Ayvansaray'da çekim yaparken şirket yetkilileri tarafından da tartaklanmıştı.

Radikal gazetesi İnternet medyacılığına geçiş yaptıktan sonra birçok muhabirini, köşe yazarını işten çıkarmıştı.

Yaptığı kent haberleri nedeniyle ödüller aldı

İnce kent haberleri nedeniyle "Mimarlar Odası Oktay Ekinci Basın Ödülü", Şehir Plancılar Odası "Kent Planlama Basın Ödülü", Behzat Miser anısına verilen Kent Haberi Ödülü (İdris Emenle birlikte), "IV. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülü" ödüllerini almıştı. İnce, kentsel dönüşüm altındaki Ayvansaray'da çekim yaparken şirket yetkilileri tarafından tartaklanmıştı.

‘Kaygı verici'

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, medya sektöründe son günlerde artan işten atmalara tepki gösterdi. “Küçülme, birleştirme gibi çeşitli bahanelerle gazetecilerin işten atılması kabul edilemez” diyen Durmuş, Ankara’da Kanal D ve CNN Türk’te yaşanan işten atmaların ardından Radikal kent muhabiri Elif İnce’nin de işten atılması sektör açısından kaygı verici olduğunu söyledi. Durmuş, işten atmalara, medya sektöründeki güvencesizliğe karşı tüm gazetecileri TGS çatısı altında örgütlenmeye çağırdı.

Sosyal medyada tepki

Elif İnce’nin işten çıkarılmasına hem gazeteciler hem de kent davalarına bakan avukatlar bu sorunla ilgilenen çeşitli kurum temsilcileri tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepkiler şöyle:

TGS: İşten çıkarmalar sürüyor. Radikal Gazetesi kent haberleri konusunda başarılı #gazeteci Elif İnce'yi işten çıkardı.

Ali Topuz: Geçmiş olsun Elif. İşvereni işten atmanın yolunu bulana kadar bu böyle sürer. Başarı cezasız kalmaz malum :)

Ahmet Şık: Talanlarını yalanlarla gizleyenlerin iktidarı böyle sürüyor işte: Radikal Gazetesi Elif İnce'yi İşten Çıkardı. http://bianet.org/bianet/toplum/159468-radikal-gazetesi-elif-ince-yi-isten-cikardi ….

Mücella Yapıcı: Tüm dostları @radikal'İ takip etmeyi bırakmaya çağırıyorum...Elif İnce yalnız değilsin...

Esra Arsan: bir başarılı gazeteci daha alan dışına itilmiş- Radikal Gazetesi Elif İnce'yi İşten Çıkardı

Burcu Karakaş: Elifimizi (@Elifince) işten çıkardılar - Radikal Gazetesi Elif İnce'yi İşten Çıkardı

Aslı Odman: @Elifince de iyilerin elenip, biat edenlerin eyerin üstünde kaldığı bu dönemde @radikal den çıkarılmış.geçmiş olsun, yolun açık olsun!

Ciğdem Mater: Hiç muhabir bırakmayın etrafta olur mu? hiç gazeteci kalmasın. Aferin.

İsmail Saymaz: arkadasim elif ince, radikal'de yetismis, son devrin en yetenekli ve ahlakli muhabirlerindendir. asil kaybeden, elif degil, gazetemiz oldu.

Can Atalay: Yeni @radikal madem sırf dijital,@elifince nin çıkarılmasına tepkimz de öyle olsun! #yeniradikalelifincesiz kes+yapıştır rt! tepki gür ola!

Dağhan Irak: Doğan Grubu, rantsal dönüşüm haberleri yapan @Elifince'yi işten çıkarmış. Çünkü "geçmişi geride bırakmak" bunu gerektirir.

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