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Dünya

Radikal Almanlar'dan Türk Bakan'a ölüm tehdidi

Aşağı Saksonya'da Sosyal İşler, Kadın, Aile ve Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Aygül Özkan'ın ölüm tehditleri aldığını yazdı.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Alman "Bild am Sonntag" gazetesi, Aşağı Saksonya eyaletinde Sosyal İşler, Kadın, Aile ve Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Aygül Özkan'ın somut ölüm tehditleri aldığını yazdı.


Gazetede "Cesur terzi kızı" başlığıyla yayımlanan yazıda, Özkan'ın, 2 emniyet görevlisi tarafından gece-gündüz korunduğu belirtilerek, "Özkan, bakanlık görevine getirildiği günden bu yana radikal Almanlardan somut ölüm tehditleri alıyor" denildi.


Terzi olan babası Aydın Özer ile annesi Nuran Özer'i terzi dükkanında ziyaret ederken gazetenin muhabirlerine açıklama yapan Özkan, "Maalesef hala, 'Siz misafir işçisiniz, burada size yer yok, topluma katılmayın' diyen kişiler var. Ben bu tehditlere boyun eğmem. Aksi takdirde bu yola hiç çıkmamam gerekirdi" diye konuştu.


Ailesine çok şey borçlu olduğunu da ifade eden Özkan'ın 17 yıldır bir Türk jinekologla evli olduğu ve Sinan adında 7 yaşında bir oğlu bulunduğu da belirtildi.


Yazıda, Özkan'ın 27 Nisan Salı günü Hannover kentinde yemin ederek resmen görevine başlayacağı hatırlatıldı.

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