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Spor

Radcliffe'in korkusu sıcak ve nem

İngiliz atlet Paula Radcliffe, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kendisini düşündüren şeyin hava kirliliği değil, sıcak ve nem olduğunu söyledi.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Maratonda bayanlar dünya rekorunu elinde bulunduran Paula Radcliff, BBC'ye yaptığı açıklamada, Pekin'deki hava kirliliğinin düşünüldüğü kadar yüksek olmayacağını, Çinlilerin bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, ''Beni asıl düşündüren şey, sıcak ve nem'' dedi.

Bu pazar günü yapılacak Londra Maratonu'nda koşması beklenen 34 yaşındaki İngiliz atlet, 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışmayı da istediğini ve burada dünya rekorunu geliştireceğine inandığını kaydetti.

Daha hızlı koşmayı ve bir başka dünya şampiyonluğu kazanmayı istediğini söyleyen Radcliffe, ''Uygun bir günde ve uygun şartlarda bunu başaracağıma inanıyorum'' diye konuştu.

2002, 2003 ve 2005 yıllarındaki Londra Maratonlarının şampiyonu olan Radcliffe, kızı Isla'yı doğurduktan 7 ay sonra pistlere dönmüş ve geçen yılki New York Maratonu'nu kazanmıştı.

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