Radarlı tarama ile 2 bin yıllık şehir bulundu

İtalya’da 2 bin yıllık antik Roma kenti radar tarama yöntemiyle herhangi bir kazı yapılmaksızın ortaya çıkarıldı.

Arkeologlar, uçak radarı gibi çalışan yeni teknik sayesinde Roma’nın 50 kilometre kuzeyindeki Falerii Novi bölgesinde çoğunluğu yer altında bulanan kentin banyo, pazar, tapınak, anıt ve hatta su boru ağını bile en ince ayrıntısına kadar gün yüzüne çıkardıklarını belirtti.

Euronews'un aktardığına göre radar yöntemiyle elde edilen veriler, araştırmacılara göre ilk olarak M.Ö. 241’de yaşamın başladığı saklı şehirde her on santimetre derinlikte yerleşim olduğunu gösterdi. Arkeologlar, bu yeni radar sistemi sayesinde büyük vakitlerin harcandığı alan kazılarını yapmak zorunda kalmadan dünya yüzeyinin altında kalmış antik kentlerin ya da yapıların kolayca ortaya çıkarılabileceğini söylüyor.