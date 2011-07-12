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RADARLAR KARARTILMADI ANKARA (A.A)

12 Temmuz 2011 19:21

-RADARLAR KARARTILMADI ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 25 Mart 2009'da Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasında radarların 4 dakika süreyle karartıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, helikopter kazasıyla ilgili olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığını ilgilendiren ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakınları ile kamuoyunu şüpheye düşüren bazı yayınlara şahit olunduğu bildirildi. Konuyla ilgili tüm kayıtların Devlet Denetleme Kurulu ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle ilgili makamlara iletildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''31 Ocak 2011'de yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı açıklamasında, bir kazazedenin telefonla arama zamanı (15.32) göz önünde bulundurularak tahmini kaza zamanı (15.17-15.22 saatleri) esnasında bölgede bulunan hava araçları incelenmiş ve kaza mahalline en yakın hava aracının 15.22'de 74 kilometre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Müteakiben savcılık tarafından kaza bölgesinden mahalli saatle 15.00 ile 15.26 arasında uçan bir hava aracının bulunup bulunmadığının araştırılması istenmiş, bunun üzerine söz konusu saatler arası bölgede bulunan askeri uçuşlar incelenerek kazanın olduğu bölgeye en yakın askeri uçağın 15.00'da 28.5 kilometre mesafeden geçtiği tespit edilmiştir.'' -''RADARLARIN 4 DAKİKA SÜREYLE KARARTILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL''- Radarların 4 dakika süreyle karartıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, arızanın radar tespitlerini izlenebilir sayısal görüntüye dönüştüren ve kaydeden merkezi bilgisayara veri ileten iletişim hatlarında meydana geldiği bildirildi. Bunun sıklıkla olmamakla birlikte ara sıra meydana gelebilen bir arıza olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Arıza süresince radarlar çalışmış ve Diyarbakır'da konuşlu harekat merkezi gözetiminde hava sahası radarlarımız tarafından gözetlenmeye ve kontrol edilmeye devam edilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen kayıt bilgileri merkezi bilgisayardan alınan bilgilerdir. Yargıya intikal ettirilmiş bulunan kayıtların uzman kişilerce incelenerek gereksiz spekülasyonların sonlandırılacağını ümit ediyoruz. Zira devam edegelmekte olan spekülatif değerlendirmeler gerek merhumun yakınlarını gerekse Hava Kuvvetleri Komutanlığını rencide etmektedir.''

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