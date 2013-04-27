'Radar var' levhaları kullanılmayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bundan böyle seyyar radar ikaz levhası kullanılmayacağı duyuruldu.



Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında söz konusu iddiayı içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Son yıllarda meydana gelen trafik kazalarının analizinin yapıldığı, hız ihlallerinin radar ikaz levhası ile radar aracının bulunduğu aralıkta olmadığı bildirildi.

Radar araçlarının geçilmesiyle hız ihlallerinin ve kazaların belirtilen bölgeler dışında olduğu kaydedilen açıklamada, "Hız sınırını aşan sürücüler üzerinde, 'yakalanacağı algısını arttırmak ve tüm karayolu güzergahlarında başta hız ihlali olmak üzere kurallara uyma alışkanlığı kazandırmak' amacıyla seyyar radar ikaz levhası uygulamasına 11 Mart 2013 tarihli genelge ile son verilmiştir" ifadeleri yer aldı.