T24 LogoT24 Logo
Dünya

RADAR KAMERALARI KAZALARI AZALTIYOR SYDNEY (A.A)

06 Ekim 2010 19:53

-RADAR KAMERALARI KAZALARI AZALTIYOR SYDNEY (A.A) - 06.10.2010 - Uluslararası bir araştırma, hız ölçen kameraların trafik kazalarını ve kaza sonucu ölüm ve yaralanma oranlarını azalttığını ortaya çıkardı. Hız ölçen kameralar birçok sürücü tarafından sinir bozucu olarak algılansa da, uluslararası bir araştırmada, hız ölçen kameraların, kazaları önemli ölçüde azalttığı belirlendi. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde, Avustralya, ABD, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Yeni Zelanda ve Norveç'te yapılan toplam 35 çalışmanın verileri analiz edilerek, hız ölçen kameraların etkisi değerlendirildi. Çalışmada, kameraların, sürücülerin yerel hız limitlerini aşmalarını yüzde 14 ile 65 oranında azalttığı, kamera ile hız tespiti yapılan yollardaki kazaların yüzde 8 ila 49, ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazaların da yüzde 11 ila 44 oranında azaldığı tespit edildi.  Araştırmacı Cecilia Wilson, elde edilen sonuçların farklılık göstermesine rağmen ''Hız ölçen kameraların, trafik kazaları sonucu ölüm ve yaralanma oranlarını düşürdüğü açık'' dedi.  Dünya Sağlık Örgütü, halen en önemli ölüm ve yaralanma sebepleri arasında 9. sırada bulunan trafik kazalarının, 2020 yılında 3. sıraya yükseleceğini tahmin ediyor.  Örgütün verilerine göre, her yıl trafik kazalarında dünyada yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ölürken, 20 ila 50 milyon kişi yaralanıyor ya da sakat kalıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24