-RADAR KAMERALARI KAZALARI AZALTIYOR SYDNEY (A.A) - 06.10.2010 - Uluslararası bir araştırma, hız ölçen kameraların trafik kazalarını ve kaza sonucu ölüm ve yaralanma oranlarını azalttığını ortaya çıkardı. Hız ölçen kameralar birçok sürücü tarafından sinir bozucu olarak algılansa da, uluslararası bir araştırmada, hız ölçen kameraların, kazaları önemli ölçüde azalttığı belirlendi. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde, Avustralya, ABD, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Hong Kong, Hollanda, Yeni Zelanda ve Norveç'te yapılan toplam 35 çalışmanın verileri analiz edilerek, hız ölçen kameraların etkisi değerlendirildi. Çalışmada, kameraların, sürücülerin yerel hız limitlerini aşmalarını yüzde 14 ile 65 oranında azalttığı, kamera ile hız tespiti yapılan yollardaki kazaların yüzde 8 ila 49, ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazaların da yüzde 11 ila 44 oranında azaldığı tespit edildi. Araştırmacı Cecilia Wilson, elde edilen sonuçların farklılık göstermesine rağmen ''Hız ölçen kameraların, trafik kazaları sonucu ölüm ve yaralanma oranlarını düşürdüğü açık'' dedi. Dünya Sağlık Örgütü, halen en önemli ölüm ve yaralanma sebepleri arasında 9. sırada bulunan trafik kazalarının, 2020 yılında 3. sıraya yükseleceğini tahmin ediyor. Örgütün verilerine göre, her yıl trafik kazalarında dünyada yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ölürken, 20 ila 50 milyon kişi yaralanıyor ya da sakat kalıyor.