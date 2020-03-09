T24 LogoT24 Logo
Spor

Falcao uzun bir aradan sonra yeniden milli takımda

09 Mart 2020 20:51

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan ve forma giydiği 7 maçta 8 gol atmayı başaran Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao milli takıma davet edildi.

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik milli takım kadrosunda Falcao'ya da yer verdi. Bu listede yer alan 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Kolombiya Milli Takımı 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile karşılaşacak.

ETİKETLER

Falcaogalatasaraymilli takımkolombiyaşilivenezuela
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24