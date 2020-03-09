Falcao uzun bir aradan sonra yeniden milli takımda

Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan ve forma giydiği 7 maçta 8 gol atmayı başaran Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao milli takıma davet edildi.

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik milli takım kadrosunda Falcao'ya da yer verdi. Bu listede yer alan 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Kolombiya Milli Takımı 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile karşılaşacak.