Radamel Falcao, 5 ay sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezası nedeniyle Sivasspor maçında 11'de Radamel Falcao yer aldı. Kolombiyalı forvet 5 ay sonra 11'e döndü.

Falcao, 56 günün ardından ligin 27. haftasında oynanan ve 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanan Erzurumspor maçının 86. dakikasında Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'in yerine oyuna girmiş ve 4 dakika forma giyebilmişti.

Yıldız oyuncu 5 ayın üzerine ise Sivasspor mücadelesi ile ilk 11'de kendine yer buldu. Falcao, son olarak yaklaşık 5 ay önce ligin 6. haftasında oynanan Erzurumspor maçında ilk 11'de yer almıştı.

Kırmızı kart cezalısı Mostafa Mohamed'in yokluğunda Terim'in sahaya sürdüğü Falcao, Babel ile birlikte Galatasaray'ın gol arayacağı isim olacak.