Raco merkezine operasyon (3) 

RACO\'DA ÇATIŞMA ANLARI

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan ÖSO güçlerinin Raco merkezinde YPG\'li teröristler ile arasında çıkan çatışma DHA kameralarına yansıdı. Raco merkezinden teröristlerin önceden kullandığı tahmin edilen 5 katlı bir binayı ele geçiren ÖSO güçleri, buradan keskin nişancı oldukları belirtilen teröristlerin bulunduğu başka bir binayı ateş altına aldı. Öte yandan ÖSO güçleri ile teröristler arasında Raco merkezinde çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

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